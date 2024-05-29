Венгрия отказалась от участия в конфликте на Украине

Будапешт не хочет принимать участие в конфликте на Украине и не допустит, чтобы даже один венгерский солдат оказался в зоне боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

29 мая Сийярто заявил, что Венгрия в ходе дискуссий в Европейском союзе не будет поддерживать санкции ЕС, направленные против отношений Будапешта с Минском.

Днем ранее Сийярто заявил, что Украина не смогла добиться успехов на поле боя, несмотря на многочисленные поставки оружия от стран Запада.

Газета Politico писала, что в ЕС растет возмущение из-за позиции Венгрии относительно предоставления военной помощи Украине со стороны Евросоюза, Будапешт блокирует новые пакеты помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

27 мая сообщалось, что Евросоюз боится, что Венгрия заблокирует инициативу содружества на направление доходов от замороженных активов РФ Киеву через Еврофонд мира.

Ранее глава МИД Венгрии выступил против подготовки ВСУ на Украине западными инструкторами.