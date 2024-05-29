В Минобороны РФ рассказали, как защищают Москву и регионы от беспилотников

В каждом российском регионе присутствуют представители Минобороны РФ, которые решают вопросы защиты субъектов от беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы радиоэлектронной борьбы воздушно-космических сил (ВКС) РФ Дмитрия Богданова.

По его словам, город Москва также «успешно прикрыт».

»Сергей Семенович Собянин (мэр российской столицы - прим. «Газеты.Ru») выделил финансирование. Мы как модераторы определяем, какие средства эффективны, где их можно купить, сколько это примерно стоит», — пояснил Богданов в ходе пленарного заседания «Безопасность территорий, граждан и объектов критически важной инфраструктуры» на международном салоне «Комплексная безопасность».

Накануне издание Bild писало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) как минимум один раз несанкционированно использовали поставленную Германией систему ПВО Patriot для удара по российским целям. В материале упомянули гневную реакцию ФРГ и США с угрозами прекратить поставки ракет для ПВО, если подобное повторится.

Депутат Госдумы, глава комитета по международным делам Алексей Чепа считает целью атак ВСУ по территории РФ улучшение позиций на переговорах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский пообещал, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по РФ.