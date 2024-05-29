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Появились данные о последствиях обстрела Энергодара

ЗАЭС: в результате обстрела Энергодара никто не пострадал

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В результате обстрела Энергодара со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, серьезных разрушений также нет. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина, ее цитирует ТАСС.

Об обстреле Энергодара со стороны ВСУ представители городской администрации сообщили утром 29 мая. Местных жителей призвали не выходить на улицу.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе.

28 мая в Калининграде прошли переговоры между директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. В ходе встречи Гросси допустил, что в будущем стороны обсудят возможность перезапуска ЗАЭС, но подчеркнул, что для этого нужно будет обеспечить такие условия, при которых не будет риска возникновения ядерного инцидента из-за внешнего воздействия.

Ранее сообщалось, что в МАГАТЭ опасаются зависимости Запорожской АЭС от всего одной-двух ЛЭП.

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