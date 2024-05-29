В Калуге после ДТП похитили пострадавшую девочку

В Калуге разыскивают девочку, которую увезли после ДТП. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию пришла местная жительница и заявила, что стала свидетельницей похищения. По ее словам, она стала очевидицей ДТП. После аварии неизвестные посадили в машину пострадавшую девочку и скрылись с места. О деталях происшествия или том, получил ли ребенок травмы, не сообщается.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, в том числе устанавливают личность ребенка и других участников инцидента.

До этого в Ярославле в отношении жительницы Подмосковья возбудили уголовное дело. По версии следователей, россиянка оказалась на детской площадке вместе с двухлетней дочерью своих знакомых. Пока родителей не было рядом, она увела ребенка в неизвестном направлении. На данный момент обеих ищут.

Ранее в Батайске трое мужчин похитили подростка и требовали у его родных 250 тысяч рублей.