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В Калуге после ДТП похитили пострадавшую девочку

В Калуге ищут неизвестных, похитивших пострадавшего в ДТП ребенка

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Калуге разыскивают девочку, которую увезли после ДТП. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию пришла местная жительница и заявила, что стала свидетельницей похищения. По ее словам, она стала очевидицей ДТП. После аварии неизвестные посадили в машину пострадавшую девочку и скрылись с места. О деталях происшествия или том, получил ли ребенок травмы, не сообщается.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, в том числе устанавливают личность ребенка и других участников инцидента.

До этого в Ярославле в отношении жительницы Подмосковья возбудили уголовное дело. По версии следователей, россиянка оказалась на детской площадке вместе с двухлетней дочерью своих знакомых. Пока родителей не было рядом, она увела ребенка в неизвестном направлении. На данный момент обеих ищут.

Ранее в Батайске трое мужчин похитили подростка и требовали у его родных 250 тысяч рублей.

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