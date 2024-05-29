IIHF обсудит систему рейтинга сборных из-за России

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф рассказал, что организация обсудит систему рейтинга сборных из-за того, что сборная России, которая отстранена от международных турниров, поднялась на второе место, передает РИА Новости.

«Да, это будет обсуждаться координационным комитетом IIHF. Он внесет предложение в совет IIHF в конце августа», — сказал Тардиф.

Российские хоккеисты не выступают на чемпионатах мира с 2022 года, но национальная команда поднялась с третьего места на второе благодаря защищенному рейтингу.

В обновленном рейтинге россияне имеют 4065 очков. На первой строчке идет Канада (4100), замыкает тройку сильнейших Финляндия (3955).

В финальном матче чемпионата мира 2024 года сборная Чехии оказалась сильнее Швейцарии. Игра прошла в Праге на стадионе «О2 Арена» в присутствии 17 413 зрителей и завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:0. На 50-й минуте игры отличился 28-летний нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, ему ассистировали Томаш Кундратек и Либор Хайек. На последней минуте встречи шайбу в пустые ворота отправил нападающий «Торонто» Давид Кэмпф.

Ранее в Финляндии высказались о втором месте сборной России в рейтинге IIHF как о нелепости.