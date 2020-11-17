WADA обеспокоено принятием закона Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность относительно принятия закона Родченкова, передает Reuters.

Напомним, что сенат Соединенных Штатов Америки (США) принял законопроект, который позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях с участием американских спортсменов.

«WADA наряду с рядом правительств и спортивных организаций имеет опасения по поводу закона. Его принятие может поставить под угрозу наличие единого свода правил для спортсменов по всему миру», — говорится в заявлении агенства.

Ранее сообщалось, что сенат США принял законопроект Родченкова.