В АПЛ выявили 16 новых случаев заражения COVID-19

Английская премьер-лига (АПЛ) на своем официальном сайте объявила о новых результатах тестирования на коронавирусную инфекцию.

Всего было выявлено 16 новых случаев заражения COVID-19. При этом с 9 по 15 ноября было протестировано 1207 футболистов и сотрудников клубов. Заразившиеся будут изолированы на десять дней.

АПЛ не предоставляет сведений о том, кем являются люди, заболевшие коронавирусом, и в каком клубе работают.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ньюкасла» мог перейти в «Атлетико».