Губерниев не стал винить судью в поражении сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о судействе в матче сборных России и Турции в пятом туре Лиги наций, передает «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась поражением российской команды со счетом 2:3. На 24-й минуте был удален защитник сборной России Андрей Семенов, а во втором тайме главный арбитр Шимон Марчиняк назначил спорный пенальти после контакта Далера Кузяева и Озана Туфана в штрафной.

«Хотя по пенальти есть к нему вопросы. Не судья же нам два гола забил. Здесь на судью пенять особо нельзя. Вопросы я бы судье задал, но главное — наша игра. Судейство — второстепенное», — заявил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов отказался обсуждать судейские решения в матче с Турцией.