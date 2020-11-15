Тренер сборной Турции высказался о матче против России
Андрей Черников
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Тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш высказался о матче Лиги наций против России, передает «Чемпионат.com».
Россияне уступили со счетом 2:3.
«До удаления Семенова Россия играла очень хорошо. В первом тайме у нас был хороший настрой, был тяжелый матч. В конце концов мы выиграли. Хочу поздравить команду с победой», — сказал Гюнеш.
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