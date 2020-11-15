Арбитр Федотов раскритиковал судью за пенальти в ворота России
Андрей Черников
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Арбитр Игорь Федотов раскритиковал арбитра матча Турция — Россия Шимона Марциняка за пенальти в ворота команды Станислава Черчесова, передает «Чемпионат.com».
Россияне проиграли со счетом 2:3.
«Одиннадцатиметровый удар в ворота сборной России — ошибка. Кузяев играл в мяч. Арбитр занимал хорошую позицию, но не разобрался в моменте», — сказал Федотов.
Ранее Россия уступила Турции в матче Лиги наций.