«Енисей» жестко отреагировал на незасчитанный мяч в игре с брянским «Динамо»

Пресс-служба красноярского «Енисея» жестко отреагировала на незасчитанный мяч в игре Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) с брянским «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Миниатюра «Судья спас очко «Динамо Брянск». Ну или давайте ваши цензурные варианты», — говорится в сообщении команды в Twitter.

Ранее футболист «Сочи» Сергей Терехов высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).