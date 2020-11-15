«Енисей» жестко отреагировал на незасчитанный мяч в игре с брянским «Динамо»
Андрей Черников
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Пресс-служба красноярского «Енисея» жестко отреагировала на незасчитанный мяч в игре Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) с брянским «Динамо».
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Миниатюра «Судья спас очко «Динамо Брянск». Ну или давайте ваши цензурные варианты», — говорится в сообщении команды в Twitter.
Ранее футболист «Сочи» Сергей Терехов высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Миниатюра «Судья спас очко «Динамо Брянск». Ну или давайте ваши цензурные варианты#ДинамоЕнисей pic.twitter.com/tvRpuenIT5— ФК «Енисей» (@fc_enisey) November 15, 2020