Губерниев ждет прорыва от сборной России в матче с Турцией

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча Лиги наций между сборными России и Турции. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, российская команда сумеет обыграть своих оппонентов со счетом 2:1.

«Я жду другой игры от нашей сборной по сравнению с матчем против Молдавии. Четыре игры мы уже «везем тачку», на пятую нас уже должно прорвать.

Турция — команда опасная, интересная. Надеюсь, мы увидим футбол с огоньком», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что глава Ла Лиги Хавьер Тебас не выразил обеспокоенности по поводу возможного ухода Лионеля Месси из стана каталонской «Барселоны».