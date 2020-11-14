Харитонов проведет в больнице минимум десять дней после нападения

Адвокат российского бойца смешанного стиля (MMA) Сергея Харитонова Александр Кравцов рассказал о состоянии спортсмена после его потасовки с соотечественником Адамом Яндиевым.

13 ноября между спортсменами разгорелся спор, в результате которого Яндиев нанес Харитонову несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, также у него появились проблемы с правым глазом. 14 ноября Харитонову сделают операцию.

По словам адвоката, боец также получил сотрясение мозга.

«Карьера? Знаете, пока об этом никто не говорил. Вопрос об этом не ставился. Для нас сейчас главное — это его здоровье. Его положили в больницу минимум на десять дней. Минимум», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Яндиев задолжал Харитонову 2 миллиона рублей.