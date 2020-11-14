Боец UFC Яндиев задолжал Харитонову 2 миллиона рублей
Антон Борисов
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Стала известна причина конфликта российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева и соотечественника Сергея Харитонова.
По информации «Матч ТВ», Яндиев задолжал бойцу Bellator 2 млн рублей.
13 ноября между спортсменами разгорелся спор, в результате которого Яндиев нанес Харитонову несколько ударов. Пострадавшему диагностировали перелом носа, также у него появились проблемы с правым глазом. 14 ноября Харитонову сделают операцию.
Ранее появилось видео начала драки между Харитоновым и Яндиевым.