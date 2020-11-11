Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Евгений Малкин рассказал о том, как переболел COVID-19.

«Отдыхали с друзьями. Потом они сказали, что заболели COVID-19. Мы сдали тесты. У нас с Аней они были положительные, у ребенка с няней — отрицательные», — рассказал Малкин в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что симптомов никаких не было, обоняние не пропало.



«Когда я сдал второй положительный тест, мне сказали сидеть дома. Через неделю сдаем кровь — нет ни антител, ни вируса — ничего. Антитела стали появляться через три недели. Эта история произошла месяц назад», — добавил он.