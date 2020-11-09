Ведущая проекта «Дом-2» заступилась за Дзюбу

Ведущая проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ Ксения Бородина на своей странице в Instagram заступилась за игрока петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

По мнению ведущей, в России странное общество. Бородина отмечает, что в шоке от сложившейся ситуации.

«Когда Дзюба забивает три мяча на чемпионате мира, вы бегаете по всей Москве и радуетесь. А потом его вот так на всю Россию критикуете», — сказала она.

Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок «Зенита» занимался мастурбацией.



Ранее Дзюба записал обращение после скандала с интимным видео.