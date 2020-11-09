Главный тренер «Аталанты» прокомментировал дебют Миранчука в чемпионате Италии

«Аталанта» сыграла вничью с «Интером» в матче седьмого тура Серии A.

Встреча проходила в Бергамо и завершилась со счетом 1:1.

В составе «Аталанты» забитым мячом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. Этот мяч стал для Миранчука дебютным Серии A.

Главный тренер «Аталанты» после игры прокомментировал российского полузащитника, передает Football Italia.

«Я счастлив за Миранчука. Он удивителен. Он забил два очень важных мяча — в Серии А и в Лиге чемпионов»,— сказал он.



Серия А. 7-ой тур

«Аталанта» — «Интер» — 1:1

Голы: 0:1 — Мартинес, 58; 1:1 — Миранчук, 79.



Ранее Миранчук забил первый мяч за «Аталанту» в матче Серии А.