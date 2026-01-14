В Армении сделали заявление из-за невыдачи виз Великобритании бывшим российским фигуристам

Федерация фигурного катания Армении в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступила с заявлением в связи с тем, что бывшие российские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не получили визы для выступления на чемпионате Европы в Великобритании.

«Посольство Великобритании не предоставило нашим спортсменам въездные визы в установленные сроки, в результате чего наша сборная команда лишилась возможности участвовать в чемпионате Европы. Многолетний упорный труд, готовность и самоотдача не должны зависеть от административных проволочек», — указано в сообщении.

Вместе с Акоповой и Рахманиным визу в Великобританию не получил армянский фигурист-одиночник Семен Данильянц. Европейское первенство пройдет в Шеффилде с 13 по 18 января.

Акопова и Рахманин выступают за Армению с 2025 года. 20 сентября они заняли второе место в квалификационном турнире на зимние Олимпийские игры — 2026, что позволило им отобраться на олимпийский турнир. Фигуристы набрали 186,84 балла по сумме за короткую и произвольную программы. Первыми стали представители Китая Цзясюань Чжан и Ихан Хуан (191,52). Замкнули тройку сильнейших японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (178,66).

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее Татьяна Тарасова назвала русским чемпионат США по фигурному катанию.