Стали известны подробности о состоянии сбитого у станции «Роза Хутор» волка

Волк, которого накануне сбила электричка недалеко от станции «Роза Хутор» в Сочи, оказался сибирской хаски. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, сотрудникам Кавказского заповедника и Сочинского национального парка удалось спасти животное.

Собака в результате инцидента получила серьезные травмы — не вставала на лапы и получила сильное обморожение. Для оказания помощи ее аккуратно транспортировали с помощью специального гамака, в котором животное зафиксировали в одном положении и донесли до станции.

Спустя некоторое время на станцию «Роза Хутор» приехали владельцы спасенной хаски. Молодые люди искали собаку и узнали о судьбе питомце с помощью социальных сетей.

Накануне Telegram-канал «112» сообщил, что животное сбила электричка. Источник канала рассказал, что региональное Минприроды не могло помочь животному, поскольку данная территория не находится в их собственности.

