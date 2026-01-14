Размер шрифта
Новости. Общество

Стали известны подробности о состоянии сбитого у станции «Роза Хутор» волка

РЕН ТВ: волк, сбитый электричкой у станции «Роза Хутор», оказался хаски
Mario Kuhnke/imageBROKER/Global Look Press

Волк, которого накануне сбила электричка недалеко от станции «Роза Хутор» в Сочи, оказался сибирской хаски. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, сотрудникам Кавказского заповедника и Сочинского национального парка удалось спасти животное.

Собака в результате инцидента получила серьезные травмы — не вставала на лапы и получила сильное обморожение. Для оказания помощи ее аккуратно транспортировали с помощью специального гамака, в котором животное зафиксировали в одном положении и донесли до станции.

Спустя некоторое время на станцию «Роза Хутор» приехали владельцы спасенной хаски. Молодые люди искали собаку и узнали о судьбе питомце с помощью социальных сетей.

Накануне Telegram-канал «112» сообщил, что животное сбила электричка. Источник канала рассказал, что региональное Минприроды не могло помочь животному, поскольку данная территория не находится в их собственности.

Ранее в Новосибирской области пьяный мужчина попал под грузовой поезд и выжил.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618943_rnd_6",
    "video_id": "record::5482c4b0-b855-42ba-a43a-6de44d7d8931"
}
 
