Экс-канцлер Шольц: Путин мог бы добиться своих целей на Украине без СВО

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин якобы стремился к конфликту на Украине, поскольку мог бы достичь всех своих целей другими методами. Его слова приводит Die Welt.

По его словам, российский лидер мог бы добиться отказа от членства Украины в НАТО и размещения на ее территории ракет дальнего действия без военных средств.

«Все это можно было бы достичь без войны, и украинцы в конечном итоге согласились бы на это, как и мы все. Это означает, что он [Владимир Путин] хотел войны», — порассуждал Шольц.

До этого Владимир Путин заявлял, что Россия начала СВО только после того, как стало ясно, что собеседники на Западе и на Украине обманывают Москву. Президент России напомнил, что «без всякого стеснения» первыми лицами на Западе было сказано, что они не собирались ничего исполнять и просто взяли паузу, чтобы оснастить ВСУ, имея в виду бывшего президента Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. В этот день, в 5:52 мск Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил, что принял такое решение «ради жителей Донбасса, которые подвергались притеснениям со стороны киевского режима». В своей речи российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

