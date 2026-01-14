Размер шрифта
ВСУ вновь обстреляли Запорожскую область

Балицкий: Каменка-Днепровская вновь оказалась под артобстрелом ВСУ
Екатерина Штукина/РИА Новости

Населенный пункт Каменка-Днепровская в Запорожской области вновь оказалась под артобстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

«Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее трех взрывов. Информации о пострадавших не поступало, — отметил глава региона.

13 января Балицкий сообщил о проблемах с электроснабжением в области из-за артобстрела. По его словам, без света остались около двух тысяч абонентов в населенном пункте Каменка-Днепровская.

Губернатор уточнил, что специалисты приступят к восстановлению электроснабжения сразу после стабилизации обстановки, так как до сих пор сохраняется опасность повторных ударов.

Позже стало известно о росте числа жителей, оставшихся без электричества. Так сообщается, что временно пользоваться электроэнергией не смогут 3 346 потребителей. Отключение электричества затронуло села Гоголевку, Видножено, Малую Белозерку, Балки, Благовещенку.

Ранее Рогов рассказал об атаках ВСУ по Запорожью.

