В ДНР российские бойцы с помощью дрона вывели сдавшегося в плен военного ВСУ

Минобороны: ВС РФ с помощью дрона вывели сдавшегося в плен у Димитрова бойца ВСУ
Российские операторы беспилотников с помощью дрона вывели военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), который решил сдаться в плен в районе Димитрова Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Он (военный ВСУ — «Газета.Ru») решился на побег, когда ранило его сослуживцев. Свои же открыли по нему огонь. Операторы БПЛА группировки войск «Центр» вывели сдавшегося военнослужащего ВСУ с помощью квадрокоптера в районе населенного пункта Димитров ДНР», — говорится в сообщении ведомства.

Сдавшийся в плен украинский боец отметил, что какое-то время он шел в сопровождении российского дрона. В один момент его встретили «два парня каких-то молодых», которым он сдался в плен.

10 января пленный военнослужащий ВСУ Александр Шакура заявил, что украинское командование обманом направило его в зону боевых действий. По его словам, перед отправкой на фронт командиры уверяли его, что ему не придется участвовать в боевых действиях. Однако, оказавшись на передовой, он понял, что реальность оказалась совершенно иной и от него требовали выполнять боевые задачи наравне с другими.

Ранее пленный ВСУ заявил о желании ударить авиабомбой по украинскому военкомату.

