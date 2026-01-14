В Минпросвещения высказались об идее изменить статус классных руководителей

Министерство просвещения России пока не получало обращений об изменении функций классных руководителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В случае поступления официального заявления оно будет проанализировано с учетом действующих нормативных актов и текущей образовательной практики», — говорится в сообщении министерства.

Инициативу об изменении статуса классных руководителей выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Депутат призвал изменить рабочие обязанности учителей. По его мнению, они должны получить статус наставников и отвечать только за воспитание, а от предметной нагрузки их следует освободить.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что с российских классных руководителей нельзя снимать обязанности по преподаванию в пользу только наставничества, так как обучение и воспитание — это два связанных процесса. Он призвал депутатов не мешать работе педагогов подобными инициативами, а доверить эту сферу профессионалам, подчеркнув, что в школах все строится не по должностям, так как основной акцент делается на воспитании личности.

Ранее учителя обрушились с критикой на депутатов из-за «града» ненужных инициатив.