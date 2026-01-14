Размер шрифта
В Минпросвещения высказались об идее изменить статус классных руководителей

Минпросвещения не получало обращений об изменении функций классных руководителей
Министерство просвещения России пока не получало обращений об изменении функций классных руководителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«В случае поступления официального заявления оно будет проанализировано с учетом действующих нормативных актов и текущей образовательной практики», — говорится в сообщении министерства.

Инициативу об изменении статуса классных руководителей выдвинул вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Депутат призвал изменить рабочие обязанности учителей. По его мнению, они должны получить статус наставников и отвечать только за воспитание, а от предметной нагрузки их следует освободить.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что с российских классных руководителей нельзя снимать обязанности по преподаванию в пользу только наставничества, так как обучение и воспитание — это два связанных процесса. Он призвал депутатов не мешать работе педагогов подобными инициативами, а доверить эту сферу профессионалам, подчеркнув, что в школах все строится не по должностям, так как основной акцент делается на воспитании личности.

Ранее учителя обрушились с критикой на депутатов из-за «града» ненужных инициатив.

