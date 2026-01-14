Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Военным дали указание покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре

Reuters: некоторые военные должны покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре
Khalid Mohammed/AP

Некоторым военным поручили покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

По информации агентства, они должны будут покинуть военную базу к вечеру среды. Отмечается, что американские военные на базе Аль-Удейд уже получали аналогичное распоряжение в июне 2025 года в преддверии ударов США по Ирану.

18 сентября 2025 года в рамках рабочего визита в Лондон Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, база нужна США, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Дохийское соглашение — мирный договор, подписанный 29 февраля 2020 года в городе Доха (Катар) между США и афганским движением «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) (движение внесено в список террористических организаций). Документ предусматривал вывод войск НАТО из Афганистана, запрет деятельности «Аль-Каиды» на территории страны, а также переговоры между талибами с правительством, остававшимся у власти на тот момент.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может вторгнуться в Афганистан.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618913_rnd_7",
    "video_id": "record::8d93df3e-b34c-4676-a9d7-31b4b8b9f5d1"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+