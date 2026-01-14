Военным дали указание покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре

Некоторым военным поручили покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех дипломатов.

По информации агентства, они должны будут покинуть военную базу к вечеру среды. Отмечается, что американские военные на базе Аль-Удейд уже получали аналогичное распоряжение в июне 2025 года в преддверии ударов США по Ирану.

18 сентября 2025 года в рамках рабочего визита в Лондон Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов надеются вернуть себе афганскую авиабазу Баграм и предпринимают для этого определенные действия. По его словам, база нужна США, так как она находится в часе полета от китайских ядерных объектов.

Дохийское соглашение — мирный договор, подписанный 29 февраля 2020 года в городе Доха (Катар) между США и афганским движением «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) (движение внесено в список террористических организаций). Документ предусматривал вывод войск НАТО из Афганистана, запрет деятельности «Аль-Каиды» на территории страны, а также переговоры между талибами с правительством, остававшимся у власти на тот момент.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп может вторгнуться в Афганистан.