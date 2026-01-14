В ЕК рассказали, на что пойдет очередной кредит Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции рассказала, на что пойдут €90 млрд кредита Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем разделить 90 миллиардов евро на две части: одну треть — то есть 30 миллиардов евро — направить на бюджетную поддержку, а две трети — 60 миллиардов евро — на военную помощь», — пояснила фон дер Ляйен.

Она пояснила, что кредит на €90 млрд покроет финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. Еврокомиссия разработает правовые акты, которые определят условия выдачи кредита, а также механизм кредитования.

Накануне первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что пакет помощи Украине от Евросоюза на €90 млрд в рамках кредита является бестолковым шагом.

По его словам, в Европе прекрасно понимают, что Украина проигрывает в конфликте с Россией и вряд ли сможет изменить ситуацию. Чем дольше Киев будет продолжать боевые действия, тем хуже будет для него переговорная позиция. Джабаров отметил, что Евросоюз выбрасывает деньги на ветер исключительно с одной целью – «остановить развитие России, засадить и нанести поражение». Он назвал это «глупостью».

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит новые санкции к годовщине СВО.