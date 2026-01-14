Размер шрифта
Россиянка заколола вилами волка, который забрел к ней в огород

В Забайкалье женщина заколола вилами волка, который забрел к ней в огород
В Забайкалье 33-летняя женщина увидела на своем участке волка и заколола его вилами. Об этом сообщает Chita.Ru.

Инцидент произошел на окраине села Турга. Хищник вышел из кустов и оказался в ограде частного домовладения — там его загнали в угол собаки хозяйки. Утром 33-летняя женщина, которая по профессии является ветеринарным врачом, обнаружила волка в своем огороде. Собаки не смогли выгнать его с территории, но и не допустили хищника к домашним животным.

По словам главы села, она позвала на помощь соседа. После этого она заколола хищника вилами. Она пояснила, что волк оскалился на нее, но не нападал, а выгонять его на улицу, где могли находиться дети, она посчитала небезопасным.

Ранее в Сочи электричка сбила волка.

