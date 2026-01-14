Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

У семьи бывшего мэра Сочи нашли 50 объектов недвижимости

У семьи экс-мэра Сочи Копайгородского нашли бриллианты и 50 квартир и домов
Владимир Трефилов/РИА Новости

У семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского были найдены бриллианты и около 50 объектов недвижимости. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на иск Генеральной прокуратуры России.

По данным канала, Генпрокуратура установила, что за десять лет работы Копайгородского на государственной службе его официальные доходы составили около 16,3 млн рублей. При этом за тот же период его семья приобрела более 50 квартир и домов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Часть активов была оформлена на родственников и доверенных лиц. Так, одну из квартир в Москве зарегистрировали на сына супруги Копайгородского от первого брака Янину, а земельный участок с домом в Сочи — на юриста, оказывавшего семье экс-мэра юридические услуги.

До этого суд в Сочи отказал жене экс-мэра города Алексея Копайгородского Янине в передаче дела об изъятии в доход государства активов на 1,6 млрд рублей в Москву.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина обвиняются по статье о присвоении или растрате. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр получил через жену деньги от местного предпринимателя. Сумма взятки составила более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством. Также Копайгородского подозревают в присвоении имущества по делу о хищении двух земельных участков стоимостью 3,7 млн рублей.

Ранее бывшего губернатора Рязанской области обвинили в получении взяток.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619081_rnd_9",
    "video_id": "record::e11e99f6-6c54-43b7-8d89-c119bca03d8b"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+