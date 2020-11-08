Семак отреагировал на скандальное видео с Дзюбой

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на скандальное видео с игроком команды» Артемом Дзюбой.

Напомним, 8 ноября в сети появился ролик, на котором футболист занимается мастурбацией.

«Лично я не собираюсь копаться ни в чьей личной жизни. Это его личная жизнь. Она не имеет отношения к сегодняшнему матчу», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В эти минуты сине-бело-голубые играют с «Краснодаром». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.



Ранее Дзюба не реализовал пенальти в матче против «Краснодара».