Фанаты «Зенита» посвятили баннер Дзюбе

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В эти минуты продолжается матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Фанаты сине-бело-голубых вывесили на трибуне баннер, который посвящен игроку команды Артему Дзюбе.

«В историю трудно войти, но легко вляпаться», — гласит надпись.

Напомним, в ночь на 8 ноября в интернете появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее певица Светлана Лобода поддержала Дзюбу после публикации видео интимного характера.