Фанаты «Зенита» посвятили баннер Дзюбе
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В эти минуты продолжается матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
Фанаты сине-бело-голубых вывесили на трибуне баннер, который посвящен игроку команды Артему Дзюбе.
«В историю трудно войти, но легко вляпаться», — гласит надпись.
Напомним, в ночь на 8 ноября в интернете появилось видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее певица Светлана Лобода поддержала Дзюбу после публикации видео интимного характера.