Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук дебютировал в чемпионате Италии.

В эти минуты бергамаски играют с миланским «Интером» (0:1).



Россиянин вышел на 59-й минуте вместо украинца Руслана Малиновского. Хавбек уже выходил на поле за «Аталанту». В матче Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланна» он вышел на 10 минут, забив один мяч.



Ранее Андрей Аршавин поддержал Алексея Миранчука.