Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Бетис»

В очередном матче девятого тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» обыграла «Бетис».

Встреча прошла в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей дубль на свой лицевой счет оформил аргентинец Лионель Месси. Еще по разу отличились Усман Дембеле, Антуан Гризманн и Педри.

У проигравшей команды голами отметились Антонио Санабриа и Лорен.

После этого успеха подопечные Роналда Кумана набрали 11 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов остался недоволен ничьей с «Уралом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).