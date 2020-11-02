Сборная России объявила заявку на матчи Лиги наций

Сборная России опубликовала в Telegram-канале заявку команды на матчи Лиги наций.

Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Маринато Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»)

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»)

Полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»)

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В резервный список вошли Сослан Джанаев («Сочи»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Владислав Игнатьев и Федор Смолов (оба — «Локомотив»).

12 ноября команда встретится с Молдавией в товарищеском матче. В Лиге наций сборная России проведет две встречи. 15 ноября команда сыграет на выезде с Турцией, а 18 ноября в Белграде проведет матч с Сербией.

Ранее сообщалось, что сборная России поменяла соперника по июньскому товарищескому матчу.