«Барселона» приняла предложение об участии в европейской Суперлиге

Бывший президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на пресс-конференции, которая была посвящена его уходу из клуба, сделал заявление о том, что каталонский клуб принял предложение об участии в европейской Суперлиге, передает Twitter журналиста Дермота Корригана.

По словам Бартомеу, это решение гарантирует будущую финансовую устойчивость «Барселоны».

«Мы также приняли будущий формат клубного чемпионата мира», — добавил он.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» после пяти туров имеет в своем активе шесть очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о том, что президент «Барселоны» Бартомеу подал в отставку.

OMG!!! Bartomeu: "I can announce some extraordinary news. Yesterday we accepted a proposal to participate in a future European superleague, which would guarantee the future financial sustainability of the club. And we have accepted the future Club World Cup format."