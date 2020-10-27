Хабиб официально возглавил рейтинг лучших бойцов UFC

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Обновленный список опубликован на официальном сайте промоушена.

24 октября Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи удушающим приемом и объявил о завершении карьеры. Также россиянин призвал промоушен поставить его на первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Всего в карьере Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

Вторую строчку занимает бывший чемпион в полутяжелом весе американец Джон Джонс, на третьем месте располагается чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья.

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поднялся на девятую позицию.

Ранее Нурмагомедов заявил, что возглавил обновленный рейтинг лучших бойцов промоушена.