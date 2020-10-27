Экс-президент «Локомотива» не ждет ничего хорошего от матча с «Баварией» в Лиге чемпионов

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», передают «Известия».

По мнению Наумова, «Локомотиву» ничего хорошего от матча с «Баварией» ждать не приходится — тем более после поражения от волгоградского «Ротора» в матче Российской премьер-лиги. Он считает, что вряд ли железнодорожникам удастся справиться с таким грандом.

«Думаю, «Локомотив» потерпит поражение. Полагаю, что команда выложится без остатка. Правда, не знаю, какую тактику выберет Николич. Если бы сейчас команду продолжал тренировать Семин, я бы сказал, что он заставит игроков действовать компактно сзади и стараться ловить соперника на контратаках, как год назад с туринским «Ювентусом». Думаю, если Николич также выстроит игру, то какие-то шансы могут появиться. Один-два момента за игру всегда будут», — добавил он.

Напомним, что матч «Локомотив» — «Бавария» состоится 27-го октября в Москве. Начало — в 20.55 мск.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» Малком близок к возвращению в общую группу.