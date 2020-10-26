Тренер Гэтжи высказался о своем отношении к Хабибу

Тренер американского бойца Джастина Гэтжи Тревор Уитман прокомментировал поединок спортсмена против российского бойца, обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает Sport24.

Бой, который состоялся на турнире UFC 254, завершился уже во втором раунде, когда Нурмагомедов применил удушающий прием к своему сопернику. Сразу после победы российский боец, для которого это была третья защита титула, объявил о завершении карьеры.

«Все шло по плану, Джастин попадал хорошие лоу-кики в первом раунде, они были суперэффективными. После первого раунда я думал, что мы можем выиграть бой.

Когда поединок кончился, я не испытывал ничего, кроме уважения к Хабибу. Это честь — встретиться с кем-то его уровня», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Тактаров заявил о переоценке сил Гэтжи в поединке с Хабибом.