Цзю прокомментировал победу Хабиба над Гэтжи

Абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, передает Sport24.

«Был супербой. Очень рад за Хабиба и за то, что он вернулся. Тронут его слезам, которые были посвящены, наверняка, его папе. Он заслужил победу. С победой его», — сказал он.

Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.

Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.