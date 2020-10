Макгрегор выступил с обращением к Хабибу и Гэтжи

Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор выступил с обращением в Twitter

к Хабибу Нурмагомедову и Джастину Гэтжи.

«Удачи сегодня, ребята. Вы знаете, что вас ждет после», — написал 31-летний ирландец.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ивента в Абу-Даби.

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится в 23:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Яковлев проиграл Джоэлю Альваресу на турнире UFC 254.

Tonight's ESPN Fight Night brought to you by Proper No. Twelve Irish Whiskey!

The smooothest liquid gold in the world!! @properwhiskey

Good luck tonight lads.

You know what's waiting for you after. #SkitzoNick pic.twitter.com/IRITCKepFU