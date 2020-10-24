Макгрегор выступил с обращением к Хабибу и Гэтжи
Вадим Балканов
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Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор выступил с обращением в Twitter
к Хабибу Нурмагомедову и Джастину Гэтжи.
«Удачи сегодня, ребята. Вы знаете, что вас ждет после», — написал 31-летний ирландец.
Напомним, что «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ивента в Абу-Даби.
Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится в 23:30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Александр Яковлев проиграл Джоэлю Альваресу на турнире UFC 254.
Tonight's ESPN Fight Night brought to you by Proper No. Twelve Irish Whiskey!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020
The smooothest liquid gold in the world!! @properwhiskey
Good luck tonight lads.
You know what's waiting for you after. #SkitzoNick pic.twitter.com/IRITCKepFU