Макгрегор выступил с обращением к Хабибу и Гэтжи

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Бывший обладатель двух чемпионских поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор выступил с обращением в Twitter
к Хабибу Нурмагомедову и Джастину Гэтжи.

«Удачи сегодня, ребята. Вы знаете, что вас ждет после», — написал 31-летний ирландец.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ивента в Абу-Даби.

Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи состоится в 23:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Яковлев проиграл Джоэлю Альваресу на турнире UFC 254.