Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на матч Серии А против «Сампдории», сообщает пресс-служба клуба из Бергамо в Twitter.

Напомним, встреча начнется 24 октября в 16:00 по московскому времени.

21 октября Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна».



Ранее Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли Миранчука в «Аталанте».

Rientra anche #Malinovskyi! I 25 convocati per #AtalantaSamp ⬇️

Ruslan's Here's our squad for tomorrow's match!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️ pic.twitter.com/qeGFze548Y