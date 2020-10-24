Миранчук попал в заявку на матч Серии А
Андрей Черников
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Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку на матч Серии А против «Сампдории», сообщает пресс-служба клуба из Бергамо в Twitter.
Напомним, встреча начнется 24 октября в 16:00 по московскому времени.
21 октября Миранчук забил дебютный гол за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против «Мидтьюлланна».
Ранее Джан Пьеро Гасперини рассказал о роли Миранчука в «Аталанте».
�� Rientra anche #Malinovskyi! I 25 convocati per #AtalantaSamp ⬇️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 23, 2020
�� Ruslan's �� Here's our squad for tomorrow's match!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️�� pic.twitter.com/qeGFze548Y