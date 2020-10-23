Соперник россиянина на UFC 254 провалил взвешивание
Карен Саркисян
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Испанский боец Джоэль Альварес, соперник россиянина Александра Яковлева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, провалил взвешивание, сообщает «Чемпионат.com». Весы показали 159,5 фунта при необходимых 155.
Российский боец в лимит уложился — 155,5 фунта. 0,5 фунта — допустимый перевес на взвешивании.
В качестве компенсации Яковлев получит 20% от гонорара Альвареса вне зависимости от исхода поединка.
Напомним, что 24-го октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.