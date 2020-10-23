Соперник россиянина на UFC 254 провалил взвешивание

Испанский боец Джоэль Альварес, соперник россиянина Александра Яковлева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, провалил взвешивание, сообщает «Чемпионат.com». Весы показали 159,5 фунта при необходимых 155.

Российский боец в лимит уложился — 155,5 фунта. 0,5 фунта — допустимый перевес на взвешивании.

В качестве компенсации Яковлев получит 20% от гонорара Альвареса вне зависимости от исхода поединка.

Напомним, что 24-го октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ранее Гэтжи сделал вес перед боем с Хабибом.