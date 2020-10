Хабиб полностью разделся, чтобы уложиться в лимит дивизиона перед боем Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Хабиб Нурмагомедов полностью разделся, чтобы уложиться в лимит дивизиона перед боем с американцем Джастином Гэтжи. Видео взвешивания Нурмагомедова появилось на официальной странице UFC в Twitter.

Ранее сообщалось, что российский боец согнал 8,5 кг перед поединком.

Напомним, что 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ранее Хабиб сделал вес перед боем с Гэтжи.

