Черчесов поддержал Хабиба перед поединком с Гэтжи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов записал видеообращение к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

«Надеюсь, тренировочный лагерь прошел так, как ты хотел. Читал многие высказывания, убежден, что ты спокоен, готов у предстоящему бою. На таком уровне они никогда не бывают легкими. Но знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг», — сказал специалист в видео, опубликованном на странице Za Khabiba в Instagram.

24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поддержал Нурмагомедова.