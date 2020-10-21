Федун прокомментировал информацию о проведении матча с «Ростовом» без зрителей

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» пройдет без зритилей, передает «Чемпионат.com».

«Коснется ли это всех? Без понятия, но, скорее всего, да. Видите, в Московской области тоже запретили, что сделаешь, такая статистика заболеваний. Главное, чтобы чемпионат не остановили», — сказал он.

Напомним, что ранее глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что «Спартак» направил запрос в Роспотребнадзор о согласовании количества зрителей и в ответ получил предписание, что в связи с эпидемиологической ситуации в Москве игра должна пройти на пустом стадионе.

Матч «Спартак» — «Ростов» должен состояться 31-го октября в Москве.

Ранее сообщалось, что матч «Спартак» — «Ростов» пройдет без зрителей.