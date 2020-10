В интернете появилось видео битвы взглядов между Нурмагомедовым и Гэтжи

В интернете появилось видео битвы взглядов между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Джастином Гэтжи. Ролик опубликован на официальной странице UFC в Twitter.

«Может быть только один король... Три дня до UFC 254», — подписан ролик.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24-го октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее президент UFC сравнил Нурмагомедова и Гэтжи.

