В интернете появилось видео битвы взглядов между Нурмагомедовым и Гэтжи
Карен Саркисян
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В интернете появилось видео битвы взглядов между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Джастином Гэтжи. Ролик опубликован на официальной странице UFC в Twitter.
«Может быть только один король... Три дня до UFC 254», — подписан ролик.
Напомним, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24-го октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ранее президент UFC сравнил Нурмагомедова и Гэтжи.
There can only be one... ��— UFC (@ufc) October 21, 2020
We are THREE DAYS away from #UFC254
[ #UFC254 - LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/sO1r9pAolh ] pic.twitter.com/csQbhMl7RW