Игрок сборной Азербайджана записался добровольцем на войну в Нагорном Карабахе

Игрок сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев записался добровольцем на войну в Нагорном Карабахе, передает Azerisport.

«Удар Армении по Гяндже – это террористический акт. Все мои родственники живут там. Никто из них не боится обстрелов врага. Я зарегистрировался для участия в войне добровольно. Жду очереди», — сказал Гамзаев.

Спортсмен отметил, что в ближайшее время он надеется пополнить ряды армии Азербайджана.



Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение матчей в Армении и Азербайджане.