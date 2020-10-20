Полиция начала расследование после угроз вратарю сборной Англии и «Эвертона» Джордану Пикфорду, сообщает Daily Mail. Пикфорд нанес травму защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Также полиция расследуют угрозы в адрес нападающего Ричарлисона, удаленного с поля за нарушение на Тьяго Алькантаре.

«В настоящее время мы расследуем ряд оскорбительных сообщений, сделанных в отношении двух футболистов «Эвертона». Детективы проводят расследование, чтобы идентифицировать людей и если мы выявим правонарушения, мы будем принимать меры, чтобы привлечь виновных к ответственности. Те, кто использует интернет для нападок, угрозу на почве ненависти, выходят за рамки закона», — сказал представитель полиции.

Напомним, что ван Дейк получил разрыв передней крестообразной связки и может пропустить остаток сезона.

Ранее полиция начала расследование после угроз вратарю сборной Англии.