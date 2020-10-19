Два футболиста «Краснодара» не сыграют в матче ЛЧ из-за COVID-19

Футболисты «Краснодара» Реми Кабелла и Евгений Марков не сыграют в матче Лиги чемпионов против французского «Ренна», передает пресс-служба «быков».

Отмечается, что их тесты на коронавирус дали сомнительные результаты. Они изолированы от команды.

Также во Францию не полетел наставник Мурад Мусаев, который заболел ангиной.

Встреча начнется 20 октября в 22:00 по московскому времени.



Ранее стали известны судьи на матч между «Ренном» и «Краснодаром».