Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков подверг критике фанатов «Спартака», передает РИА «Новости».

Напомним, 17 октября химчане уступили красно-белым со счетом 2:3.

«Я был весь в игре. Слышал только, когда кричали: «Глушаков». Такое ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен «Спартак». Они скандируют только после забитых голов, когда чувствуют, что победа близка», — сказал игрок.



Ранее сообщалось о том, что Глушаков может покинуть «Химки» бесплатно в любой момент.