«Сантос» расторг контракт с Робиньо из-за дела о групповом изнасиловании

Бразильский футбольный клуб «Сантос» расторг контракт с бывшим нападающим мадридского «Реала» Робиньо из-за разбирательств по делу о групповом изнасиловании. Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

В 2017 году Робиньо был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в изнасиловании албанской девушки, которое произошло в 2013-м.

Футболист отрицает причастность к преступлению и планирует в ближайшее время сосредоточиться на судебном процессе, чтобы доказать свою невиновность.

«Сантос» и Робиньо по взаимному согласию решили приостановить действие контракта, подписанного 10 октября, чтобы игрок мог уделять все внимание разбирательствам, которые проходят в Италии», — сообщается в заявлении клуба.

В настоящее время суд рассматривает апелляции всех обвиняемых, что может затянуться на долгие годы.

За свою карьеру Робиньо успел поиграть в таких европейских топ-клубах, как «Реал», «Манчестер Сити» и «Интер».

NOTA À IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.