Загитова собиралась перейти от Тутберидзе к Плющенко год назад

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о том, что год назад олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова планировала перейти к нему из группы Этери Тутберидзе, передает РИА «Новости».

Напомним, что команда Тутберидзе обвинила Плющенко в переманивании фигуристов, обнародовала переписку между Загитовой и женой олимпийского чемпиона, продюсером Яной Рудковской.

«Яна действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам зачем знать?» — добавил он.

По словам Плющенко, Рудковская писала Загитовой, потому что у них есть шоу и они хотели предложить фигуристке участвовать в нем.

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